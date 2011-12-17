Эксперты: власти перед выбором — либо распродавать золотовалютные резервы, либо девальвировать рубль

Некоторые эксперты прогнозируют, что уже в следующем году курс доллара может достичь 39 рублей — в случае ухудшения ситуации в Европе. Однако в этот раз мягко девальвировать свою валюту России будет труднее. Если ЦБ на это решится, это обойдется ему гораздо дороже, так как против его позиций могут выступить крупные фонды, играющие на валютных курсах, полагает Алексей Пухаев.