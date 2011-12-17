«Газпром Нефть» признала, что нарушала

При этом компания обеспечила переход на виды топлива, отвечающие требованиям Технического Регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». Была увеличена отгрузка топлива на внутренний рынок от 20 до 40% в первом полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, в том числе, в напряженные периоды апреля – мая 2011 года. Компания сформулировала ряд инициатив по улучшению правил биржевых торгов нефтепродуктами. В июне – июле 2011 года компания начала проводить регистрацию внебиржевых контрактов, зарегистрировав 1100 сделок или более 40% от общего количества зарегистрированных сделок.