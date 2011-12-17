«Газпром» подставил энергетиков Владивостока

Даже в этой критической ситуации энергетики обещают не подвести. Департамент общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС Востока» 30 ноября распространил пресс-релиз, в котором сообщает, что текущие запасы топлива на энергообъектах холдинга превышают нормативы, установленные на 1 декабря 2011 года Министерством энергетики РФ, а поставки идут с опережением графика. Успокаивает и то, что на ТЭЦ-2 еще остались угольные котлы, и в декабре, когда не совсем уж лютые морозы, они с нагрузкой справятся, отмечают эксперты. Правда, о чистоте выбросов придется забыть и потерпеть еще. Главное, чтобы январь и февраль, когда во Владивостоке случаются действительно крепкие морозы, «Газпром» успел исправить промахи и все-таки подать газ на генерирующие мощности в необходимом объеме.