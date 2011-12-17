Газпром подтверждает начало подачи газа с Сахалина во Владивосток в сентябре

Как отмечается в сообщении, завершается строительство межпоселкового газопровода от ГРС на остров Русский, где располагаются объекты саммита АТЭС-2012, с отводом на ТЭЦ-2 г.Владивостока. Близятся к завершению работы по основной нитке наиболее сложного участка данного газопровода - перехода под проливом Босфор-Восточный. Переход выполняется методом наклонно-направленного бурения. Данный переход, учитывая исключительно тяжелые геологические условия (скальные породы), большую протяженность (2,8 км) и значительный диаметр горной выработки (762 мм), не имеет аналогов в России и станет уникальным объектом отечественной газовой промышленности.