Газпромбанк и «РАО ЭС Востока» подписали соглашение о сотрудничестве

ОАО «РАО ЭС Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». Компания управляет энергетикой Дальнего Востока. 69,3% акций «РАО ЭС Востока» в настоящее время принадлежит ОАО «РусГидро». Крупнейший миноритарий компании - ООО «Газпром энергохолдинг» с долей в 10,49%.