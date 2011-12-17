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Kogas стала акционером «Приморского газа»

17 декабря 2011, 18:05
Корейская газовая корпорация приобрела 2% акций ОАО &laquo;Приморский газ&raquo;, специализирующегося на снабжении потребителей Приморского края сжиженным газом.

Корейская газовая корпорация (Korea Gas Corporation, Kogas) приобрела 2% акций ОАО «Приморский газ», специализирующегося на снабжении потребителей Приморского края сжиженным газом. Это первая в истории корпорации покупка акций предприятия в России.

Напомним, что ранее в совет директоров «Приморского газа» был избран представитель Kogas ЛИМ Санг Хо. В октябре прошлого года «Приморский газ» и Kogas подписали протокол об участии корейской компании в модернизации мощностей «Приморского газа» по переработке, хранению и транспортировке сжиженного газа. Согласно протоколу Kogas предоставит кредитные ресурсы и осуществит консультации при выборе корейского оборудования.

#Новости#Энергетика#Приморье#Бизнес
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