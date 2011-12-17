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Сахалин идет по пути нефтегазового прогресса

17 декабря 2011, 18:05
Организация в Сахалинской области производств по переработке углеводородов является важнейшей задачей регионального правительства.

Организация в Сахалинской области производств по переработке углеводородов является важнейшей задачей регионального правительства. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН в ходе 15-й юбилейной конференции «Нефть и газ Сахалина». Международный форум прошел в столице областного региона 27-29 сентября.

– Сегодняшняя ситуация настоятельно диктует необходимость скорейшего ввода в эксплуатацию перспективных шельфовых проектов «Сахалин-3» – «Сахалин-5», в рамках которых продолжаются активные геологоразведочные работы. Их разработка даст новый импульс развитию экономики Дальневосточного региона на основе газификации, глубокой переработки углеводородов, будет способствовать успешному долговременному экономическому сотрудничеству с нашими ближайшими соседями-странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году должно быть принято окончательное решение по реализации газовой составляющей проекта «Сахалин-1», которая позволит «разморозить» масштабную добычу газа и существенно повысит доходность проекта, – подчеркнул губернатор Сахалина в своем обращении к участникам конференции.

#Новости#Энергетика#Дальний Восток#Бизнес
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