Сахалинцы задают вопросы по газификации собственной энергетики

В марте 2011 года, через два года после того, как на о. Сахалине был запущен первый в России завод по сжижению природного газа, случилось важное для области событие – первый газ был подан на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1.
Всем жителям области известны проблемы с местной энергетикой – высокая изношенность оборудования ТЭЦ, до 200 остановок технологического оборудования в год (по этому показателю ресурс оборудования давно исчерпан), постоянные перебои в энергоснабжении, невозможность быстрого запуска угольных агрегатов в эксплуатацию после аварийных остановок, отсутствие гибкости и надежности работы изолированной энергосистемы острова в целом. Этих проблем правительству области хватит еще на много лет упорной работы.
Большие надежды энергетики Сахалинской области и население возлагали на природный газ, который способен решить многие из упомянутых проблем.
Именно поэтому приход газа на ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинска, да еще в присутствии Председателя Правительства России В.В. ПУТИНА не мог не радовать. Параллельно велась подготовка к получению газа жителями Новоалександровска и других населенных пунктов юга Сахалина. Правительством области (в рамках «Программы развития газификации Сахалинской области на период 2010-2014 гг.») были заказаны проекты газификации Ныша, Тымовского и ряда других населенных пунктов.
Однако до настоящего времени не видно, чтобы реализация программы газификации стала для правительства осознанной, последовательной политикой. Политикой, которая не связана с приездом на остров высоких гостей, а продиктована заботой о сахалинцах. Иначе как можно объяснить, что правительство области всемерно докладывает перед Правительством России о получении доходов из проекта «Сахалин-2» не газом, как положено по соглашению о разделе продукции этого проекта, а деньгами, притом что именно государственный газ проекта «Сахалин-2» и поступает на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1? И почему правительство области не объяснило Минэнерго России, что получение этого газа только до 2014 года, как определено правительственным распоряжением от 6 сентября 2011 года № 1539-р, никак не может устроить область? И что будет с переводом на газ других котлов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1? Этот перевод должен завершиться как раз к 2014 году. Ведь газификация центральных и южных районов Сахалина возможна только от магистрального газопровода проекта «Сахалин-2», который пересекает весь остров с севера на юг.
В результате сейчас ОАО «Сахалин Энерго» пребывает в большой неопределенности.
Если после 2014 года Правительство России не продлит получение доходов из проекта «Сахалин-2» в натуральной форме (газом), то как можно сегодня планировать дальнейший перевод котлоагрегатов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на газ?
А эта ТЭЦ - базовая в системе энергоснабжения областного центра. Этот газ нужен не только энергетикам, но и населению. В результате в такой же неопределенности находятся коммунальные службы самого правительства Сахалинской области.
Как дальше реализовывать областную программу газификации? Ведь уже выполнены проекты газификации села Ныш, Тымовского, Долинск, Макарова. На это потрачены значительные суммы. Газификация этих населенных пунктов возможна только от магистрального газопровода проекта «Сахалин-2», с которым надо еще согласовать технические условия на подключение к трубе. А как раз на этом направлении и не видно активности местных властей. Вместо того чтобы срочно потребовать от компании «Сахалинская энергия» выдать технические условия на подключение к магистральному газопроводу проекта «Сахалин-2» и согласовать с Газпромом строительство отводов и газораспределительных сетей вдоль трассы газопровода, правительство области в своей работе делает акцент совсем на других вещах.
Самым важным для губернатора Сахалинской области, судя по всему, является вопрос увеличения производства на острове СПГ для поставки на экспорт. Этот вопрос А.В.Хорошавин озвучил и на последней конференции «Нефть и газ Сахалина-2011» и в своих неоднократных обращениях в Правительство России. Только непонятно, какой прок в этом для жителей области, когда даже самые элементарные задачи газификации пока не решены. Конечно, будущие денежные доходы от экспорта СПГ в областном бюджете будут не лишними, но что-то пока не видно изобилия от уже реализуемых проектов.
Накануне выборов правительству области больше бы думать о хлебе насущном сахалинцев, чем о геополитике – это все же прерогатива Правительства России. Тем более газификация – не только важный для области социальный проект. Утвержденная Законодательным Собранием «Программа развития газификации Сахалинской области на период 2010-2014 гг.» - документ, который должен быть реализован.
Как объявил недавно Газпром, с правительством области согласована пятилетняя программа газификации. Необходимо сделать все, чтобы она была исполнена. Тогда жизнь в Тымовском, Долинском и Макаровском районах области станет существенно комфортнее. И еще хотелось бы пожелать правительству области, чтобы оно проявило настойчивость в обещанном Газпромом проекте строительства на острове НПЗ. Этот завод очень пригодился бы сахалинской промышленности и обеспечил бы Сахалину необходимые денежные поступления в бюджет от переработки наших углеводородов.
Андрей ВЕСЕЛОВ.