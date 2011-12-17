Сахалинцы задают вопросы по газификации собственной энергетики

Однако до настоящего времени не видно, чтобы реализация программы газификации стала для правительства осознанной, последовательной политикой. Политикой, которая не связана с приездом на остров высоких гостей, а продиктована заботой о сахалинцах. Иначе как можно объяснить, что правительство области всемерно докладывает перед Правительством России о получении доходов из проекта «Сахалин-2» не газом, как положено по соглашению о разделе продукции этого проекта, а деньгами, притом что именно государственный газ проекта «Сахалин-2» и поступает на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1? И почему правительство области не объяснило Минэнерго России, что получение этого газа только до 2014 года, как определено правительственным распоряжением от 6 сентября 2011 года № 1539-р, никак не может устроить область? И что будет с переводом на газ других котлов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1? Этот перевод должен завершиться как раз к 2014 году. Ведь газификация центральных и южных районов Сахалина возможна только от магистрального газопровода проекта «Сахалин-2», который пересекает весь остров с севера на юг.