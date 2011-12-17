СОГАЗ укрепляет позиции в Приморском крае

Впрочем, приятных слов в адрес компании и ее руководителя было сказано немало. Заместитель генерального директора «Тихоокеанской мостостроительной компании» Константин АНДРЕЙЧЕНКО отметил, что в лице Дальневосточного филиала СОГАЗа ТМК имеет надежного партнера, являющегося несомненным лидером среди коллег по рынку. Управляющий филиалом Газпромбанка во Владивостоке Дмитрий ГУТНИКОВ напомнил о 15-летнем стратегическом партнерстве двух компаний и заверил, что этому взаимодействию придается очень большое значение. Заместитель главы г. Владивостока Наталья ЗУБОВА поблагодарила компанию за достойный вклад в развитие экономики города. А начальник Управления координации страховых программ Страховой Группы СОГАЗ Алексей ГРИДНЕВ подтвердил, что Приморье было и остается для СОГАЗа одним из ключевых регионов, поскольку компания является партнером государства по обеспечению минимизации бюджетных расходов при реализации проектов, в которых задействованы государственные инвестиции».