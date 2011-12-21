Депутаты Компартии от Приморья ушли в жесткую оппозицию

В результате только коммунисты, даже увеличив свое представительство в ЗС ПК до 22,5%, все равно практически не имеют возможности серьезно повлиять на принятие решений. У единороссов 23 места и еще по 4 у ЛДПР и «Справедливой России». Таким образом, у партии власти, вместе с примкнувшими к ним жириновцами и «эсерами» из 40 набирается 31 место, то есть они имеют квалифицированное большинство в две трети, причем даже с запасом. Такой расклад сил позволит им принимать любые решения, даже такие, как бюджет края и изменения в Устав, не считаясь с позицией коммунистов. И первое же голосование стало тому подтверждением.