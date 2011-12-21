Депутаты Компартии от Приморья ушли в жесткую оппозицию

Фракция КПРФ в новом составе Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) ушла в жесткую оппозицию к имеющей большинство «Единой России» и к администрации края. Депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» голосовали на первой сессии солидарно с единороссами. Коалиция оппозиционных фракций не состоялась.
Дату первой сессии по закону назначает губернатор. Он же формирует повестку дня. По регламенту главным вопросом первого заседания является избрание председателя ЗС ПК. Консультации по его кандидатуре начались сразу после подведения итогов выборов.
Напомним, более половины мест в Приморском парламенте получила «Единая Россия». Приморское отделение партии отправило список из нескольких претендентов на должность председателя ЗС ПК для согласования своему руководству в Москву. Федеральные лидеры 12 декабря согласовали кандидатуру Евгения ОВЕЧКИНА. После этого приморские единороссы перешли к консультациям с оппозицией. Но коммунисты сразу поняли, что рассчитывать им не на что.
- Мы получили в три раза больше мест, чем в прошлом составе ЗС ПК – 9 и стали второй по численности фракцией. На переговорах мы предложили, чтобы нам отдали место заместителя спикера и должность председателя одного из шести комитетов. Но единороссы не привыкли делиться властью и отказали нам, - рассказал о закулисных переговорах депутат и прошлого, и нового созыва Владимир БЕСПАЛОВ. – Мы предложили и Евгению ЗОТОВУ (координатор Приморского регионального отделения ЛДПР. – Прим. «ЗР».), и Константину МЕЖОНОВУ (лидер приморского отделения «Справедливой России) создать коалицию. Но они отказались. Единороссы пообещали отдать им по одному комитету, и их это устроило.
В результате только коммунисты, даже увеличив свое представительство в ЗС ПК до 22,5%, все равно практически не имеют возможности серьезно повлиять на принятие решений. У единороссов 23 места и еще по 4 у ЛДПР и «Справедливой России». Таким образом, у партии власти, вместе с примкнувшими к ним жириновцами и «эсерами» из 40 набирается 31 место, то есть они имеют квалифицированное большинство в две трети, причем даже с запасом. Такой расклад сил позволит им принимать любые решения, даже такие, как бюджет края и изменения в Устав, не считаясь с позицией коммунистов. И первое же голосование стало тому подтверждением.
Из 39 присутствующих депутатов (депутат Козицкий отсутствовал) 30 поддержали кандидата на должность председателя Законодательного Собрания Приморского края от «Единой России» Евгения Овечкина. Лишь девять коммунистов проголосовали против.
На должность заместителя спикера коммунисты предложили свою кандидатуру. Но вновь проиграли. Этот пост сохранил за собой единоросс Джамбулат ТЕКИЕВ. Членом Совета Федерации от ЗС ПК избран Вячеслав ФЕТИСОВ. Кстати, единодушно.
Из шести портфелей председателей думских комитетов один достался ЛДПР. Координатор регионального отделения партии Евгений Зотов возглавил комитет по продовольственной политике и природопользованию. Один комитет получила «Справедливая Россия». Комитет по регламенту, депутатской этике и организационной работе достался лидеру справедливороссов Константину Межонову. Остальные четыре комитета получили члены «Единой России».
Ключевой комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, как и в прошлом созыве, возглавил Галуст АХОЯН. Комитет по экономической политике и собственности – экс-спикер ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ. Комитетом по региональной политике и законности – Джамбулат Текиев. Комитет по социальной политике и защите прав граждан будет руководить Игорь ЧЕМЕРИС.
Досье "ЗР"
В приморский парламент прошли 14 депутатов прошлого созыва. Из общего числа в 40 мест 20 заняли депутаты-одномандатники, а оставшиеся 20 – представители четырех политических партий. По итогам выборов партийная принадлежность депутатов-списочников и депутатов-одномандатников выглядит так: 23 места принадлежит «Единой России», 4 – «Справедливой России», 4 – ЛДПР, 9 – КПРФ.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».