Доля ипотечных кредитов выросла в пять раз

Доля сделок по приобретению жилья в РФ, которые осуществляются с помощью ипотечных кредитов, превышает 15% в общем объеме подобных транзакций, сообщил журналистам министр регионального развития России Виктор БАСАРГИН. Он отметил, что это вдвое больше, чем пять лет назад.