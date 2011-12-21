ДВФУ представят в Сколково

Он поделится опытом выстраивания вузом эффективных отношений с бизнесом, расскажет о том, как обеспечить оперативную передачу практических знаний молодым специалистам, поделится собственной точкой зрения на то, какие формы сотрудничества образования и бизнеса будут наиболее востребованы в ближайшие 5–10 лет.