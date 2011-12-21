Письмо из Челябинска

Вспоминаю недоумение в глазах друзей, когда они узнали о моем переезде в Челябинск. По слухам, некоторые записали меня в чудаки. Но я знаю тебя, Настя. Мы с тобой из тех, кто ищет новые пространства для развития и кругозора, и (хе-хе) личности. Я нашел свое место. Здесь у меня огромные возможности для нормальной жизни. И я уже убедил своего братца – после школы он приедет сюда учиться. Сейчас выбираем университет, тут их полно. Может, перетяну и родителей. Они здесь уже были и вроде понравилось. Пока молодые, еще можно решаться.