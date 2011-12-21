Почему знаменитого кондитера не оказалось в ЗС Приморья?

РИА PrimaMedia провело расследование и выяснило, что Светлана Морозова и была автором этого письма, с самой Чулковой эту тему она не обсуждала, а среди членов совета почетных граждан – да. Однако, как заверяет Почетный гражданин Владивостока, Герой Соцтруда, лауреат Госпремии СССР 77-летняя Анна Чулкова, «никакого внешнего давления со стороны каких-либо политических сил на меня не оказывалось». «У меня было твердое намерение активно участвовать в работе ЗС и защищать интересы простых людей. Но жизнь есть жизнь, и состояние здоровья не позволило мне этого сделать», - объясняет она.