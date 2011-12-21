Почему знаменитого кондитера не оказалось в ЗС Приморья?

Почетные граждане Владивостока направили письмо в адрес Председателя Правительства России Владимира ПУТИНА. В нем заявляется, что на избранную в состав ЗС ПК Анну ЧУЛКОВУ могло быть оказано давление, чтобы она отказалась от депутатского мандата.
«Анна Федоровна никогда не считала себя «техническим кандидатом» и неоднократно заявляла в СМИ, что собирается работать в ЗС и отстаивать интересы избирателей...», - говорится в обращении, подписанном председателем Совета Почетных граждан Владивостока Светланой МОРОЗОВОЙ.
РИА PrimaMedia провело расследование и выяснило, что Светлана Морозова и была автором этого письма, с самой Чулковой эту тему она не обсуждала, а среди членов совета почетных граждан – да. Однако, как заверяет Почетный гражданин Владивостока, Герой Соцтруда, лауреат Госпремии СССР 77-летняя Анна Чулкова, «никакого внешнего давления со стороны каких-либо политических сил на меня не оказывалось». «У меня было твердое намерение активно участвовать в работе ЗС и защищать интересы простых людей. Но жизнь есть жизнь, и состояние здоровья не позволило мне этого сделать», - объясняет она.
Впрочем, это лишь еще один пример недоверия, как ржавчина разъедающего наше общество. Тем более избирательный прием – «паровозы» впереди списка – весьма этому способствует. А сейчас мода на «рабочие паровозы», как с тралмастером из Находкинской БАМР Вячеславом ВАСИЛЬЕВЫМ. Может, мода вернется и на мандаты для трудящихся, а не только служащих и бизнесменов.
«Золотой Рог».