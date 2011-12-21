Подорожание зерна скоро закончится

На минувшей неделе цены на зерно продолжали плавно повышаться, рассказал РБК daily исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей СИЗОВ-младший. По его данным, в европейской части России средние цены на продовольственную пшеницу третьего класса выросли на 100 руб. за тонну по сравнению с предыдущей неделей, до 5 975 руб., стоимость тонны пшеницы четвертого класса увеличилась на 75 руб., до 5 775 руб., а фуражной пшеницы пятого класса – на 25 руб., до 5 200 руб. Все виды зерновых культур начали дорожать еще в последней декаде ноября, отмечает руководитель аналитического управления компании «Рус¬агротранс» Игорь ПАВЕНСКИЙ.