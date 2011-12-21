Подорожание зерна скоро закончится

Российским крестьянам надо воспользоваться моментом и на росте цен начать распродавать запасы зерна, советуют эксперты аграрного рынка. Нынешняя конъюнктура складывается под влиянием стабильного спроса экспортеров, государственных закупочных интервенций, а также растущих потребностей российских переработчиков зерна. Оно дорожает с конца ноября, но скоро это закончится, предупреждают собеседники РБК daily.
На минувшей неделе цены на зерно продолжали плавно повышаться, рассказал РБК daily исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей СИЗОВ-младший. По его данным, в европейской части России средние цены на продовольственную пшеницу третьего класса выросли на 100 руб. за тонну по сравнению с предыдущей неделей, до 5 975 руб., стоимость тонны пшеницы четвертого класса увеличилась на 75 руб., до 5 775 руб., а фуражной пшеницы пятого класса – на 25 руб., до 5 200 руб. Все виды зерновых культур начали дорожать еще в последней декаде ноября, отмечает руководитель аналитического управления компании «Рус¬агротранс» Игорь ПАВЕНСКИЙ.
Основным драйвером роста является спрос российских переработчиков, накапливающих запасы сырья перед длительными новогодними праздниками, во время которых рыночная активность будет минимальна, считает Сизов. Этот спрос особенно заметен со стороны переработчиков столичного и северо-западного регионов, добавляет гендиректор «Прозерно» Владимир ПЕТРИЧЕНКО. «Возможно, внутренние потребители еще спешат закупиться в преддверии будущей индексации железнодорожных тарифов», – предполагает эксперт.
В последние недели «Русагротранс» действительно отмечает увеличение объемов перевозок зерна на внутренних направлениях, говорит Игорь Павенский. В декабре текущего года компания рассчитывает перевезти почти 1 млн т зерна, тогда как в ноябре объем перевозок составил порядка 720 тыс. т.
В азиатской части России ценовая конъюнктура несколько стабилизировалась под влиянием государственных закупочных интервенций, добавляет Владимир Петриченко. «Начавшиеся закупки все-таки оказали психологическое влияние на рынок Сибири и Урала», – соглашается Игорь Павенский.
При этом эксперты сходятся во мнении, что текущий рост внутренних цен не станет тенденцией и в скором времени подъем прекратится. Текущая конъюнктура дает хороший шанс сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию по довольно благоприятной цене, полагает Андрей Сизов.
«Золотой Рог».