После разговора с Владимиром Путиным у приморцев остался осадок

Интересно, что это был единственный вопрос из Владивостока. Люди собрались рядом с недавно погоревшим мостом через Золотой Рог, чтобы иметь шанс пообщаться с премьером, но микрофон ведущий сразу предоставил Голдобину, хотя тот стоял даже не в первом ряду собравшихся. На вопрос Андрей Голдобин имеет право, тем более так думает не один он, но его уже второе публичное появление в нужном месте в нужное время с нужным делом отдает нечестной игрой. Осадочек остался, как говорится.