После вступления России в ВТО сильнее других пострадает сельское хозяйство

Предлагаемое изменение си¬стемы распределения средств по принципу социального подхода – это серьезное упрощение и еще большая ошибка, чем ориентация на отраслевых лоббистов, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий РЫЛЬКО. «При распределении и определении характера субсидий нужно принимать во внимание многие факторы, например, такие, как уровень конкурентоспособности отечественной отрасли до и после вступления в ВТО, – говорит эксперт. – Если же ориентироваться на социальную значимость, то, во-первых, сам термин крайне неопределенный. Во-вторых, многие социально значимые товары от вступления России в ВТО, по сути, ничего не теряют, а другие, наоборот, перемещаются в зону риска».