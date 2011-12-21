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Путин требует провести экспертизу моста через Золотой Рог

21 декабря 2011, 19:15
О необходимости проведения комплексной экспертизы моста, горевшего во Владивостоке, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

О необходимости проведения комплексной экспертизы моста, горевшего во Владивостоке, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

«Надо, безусловно, провести серьезную, глубокую экспертизу, так, чтобы она, конечно, не мешала ходу строительства, но нужно посмотреть, в каком состоянии после пожара находятся несущие конструкции, другие элементы», – сказал он. По его словам, нужна твердая уверенность в том, что «все идет по технологическим нормам».

Напомним, мост через бухту Золотой Рог загорелся вечером 12 декабря. В результате пожара выгорела деревянная опалубка.

«Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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