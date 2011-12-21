Путин требует провести экспертизу моста через Золотой Рог

«Надо, безусловно, провести серьезную, глубокую экспертизу, так, чтобы она, конечно, не мешала ходу строительства, но нужно посмотреть, в каком состоянии после пожара находятся несущие конструкции, другие элементы», – сказал он. По его словам, нужна твердая уверенность в том, что «все идет по технологическим нормам».