Список депутатов Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва

От Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1.Фетисов Вячеслав Александрович;
2.Овечкин Евгений Александрович;
3.Гребнев Виктор Григорьевич;
5.Горчаков Виктор Васильевич;
6.Заболотная Татьяна Владимировна;
7. Савчук Петр Степанович.
От Приморского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»:
1. Гришуков Владимир Витальевич;
2. Беспалов Владимир Георгиевич;
3. Ашихмин Павел Георгиевич;
4. Бочаров Евгений Валентинович;
5. Пошивайло Юрий Владимирович.
От Приморского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»:
1. Зотов Евгений Александрович;
2. Кушнырь Сергей Михайлович;
3. Викдорова Елена Юрьевна;
4. Корнеев Юрий Александрович.
От Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Приморском крае:
1. Межонов Константин Анатольевич;
2. Козицкий Алексей Анатольевич;
3. Кондрашов Сергей Николаевич;
4. Хрущева Татьяна Владимировна.
Список депутатов по одномандатным округам:
Округ № 1 - Долгачев Анатолий Николаевич - 31,28% (КПРФ);
Округ № 2 - Новиков Дмитрий Геннадьевич - 34,10% (ЕР);
Округ № 3 - Самсонов Артём Анатольевич - 30,08% (КПРФ);
Округ № 4 - Дикусар Сергей Вячеславович - 30,51% (КПРФ);
Округ № 5 - Серебряков Павел Юрьевич - 35,06% (ЕР);
Округ № 6 - Колотова Светлана Викторовна - 28,16% (КПРФ);
Округ № 7 - Чемерис Игорь Святославович - 41,90% (ЕР);
Округ № 8 - Текиев Джамбулат Абдулхалимович - 44,87% (ЕР);
Округ № 9 - Ищенко Сергей Анатольевич - 38,20% (ЕР);
Округ № 10 - Кан Валерий Владимирович - 46,30% (ЕР);
Округ № 11 - Сопчук Сергей Андреевич - 66,53% (ЕР);
Округ № 12 - Лазарев Геннадий Иннокентьевич - 42,84% (ЕР);
Округ № 13 - Маноконов Руслан Александрович - 47,99% (ЕР);
Округ № 14 - Николаева Виктория Викторовна - 39,21% (ЕР);
Округ № 15 - Ахоян Галуст Цолакович - 40,76% (ЕР);
Округ № 16 - Бехтер Александр Михайлович - 43,19% (ЕР);
Округ № 17 - Денисенко Юрий Петрович - 48,79% (ЕР);
Округ № 18 - Кваша Александр Леонидович - 36,15% (ЕР);
Округ № 19 - Милуш Виктор Владимирович - 60,41% (ЕР);
Округ № 20 - Слепченко Сергей Владимирович - 54,47% (ЕР).
P.S. В связи с избранием Вячеслава Фетисова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ его место в Законодательном собрании может занять следующий по списку «Единой России».
«Золотой Рог».