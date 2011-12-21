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Список депутатов Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва

21 декабря 2011, 18:49
В связи с избранием Вячеслава Фетисова членом СФ Федсобрания РФ его место в ЗС ПК может занять следующий по списку «Единой России».
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Выборы

От Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1.Фетисов Вячеслав Александрович;

2.Овечкин Евгений Александрович;

3.Гребнев Виктор Григорьевич;

5.Горчаков Виктор Васильевич;

6.Заболотная Татьяна Владимировна;

7. Савчук Петр Степанович.

От Приморского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»:

1. Гришуков Владимир Витальевич;

2. Беспалов Владимир Георгиевич;

3. Ашихмин Павел Георгиевич;

4. Бочаров Евгений Валентинович;

5. Пошивайло Юрий Владимирович.

От Приморского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»:

1. Зотов Евгений Александрович;

2. Кушнырь Сергей Михайлович;

3. Викдорова Елена Юрьевна;

4. Корнеев Юрий Александрович.

От Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Приморском крае:

1. Межонов Константин Анатольевич;

2. Козицкий Алексей Анатольевич;

3. Кондрашов Сергей Николаевич;

4. Хрущева Татьяна Владимировна.

Список депутатов по одномандатным округам:

Округ № 1 - Долгачев Анатолий Николаевич - 31,28% (КПРФ);

Округ № 2 - Новиков Дмитрий Геннадьевич - 34,10% (ЕР);

Округ № 3 - Самсонов Артём Анатольевич - 30,08% (КПРФ);

Округ № 4 - Дикусар Сергей Вячеславович - 30,51% (КПРФ);

Округ № 5 - Серебряков Павел Юрьевич - 35,06% (ЕР);

Округ № 6 - Колотова Светлана Викторовна - 28,16% (КПРФ);

Округ № 7 - Чемерис Игорь Святославович - 41,90% (ЕР);

Округ № 8 - Текиев Джамбулат Абдулхалимович - 44,87% (ЕР);

Округ № 9 - Ищенко Сергей Анатольевич - 38,20% (ЕР);

Округ № 10 - Кан Валерий Владимирович - 46,30% (ЕР);

Округ № 11 - Сопчук Сергей Андреевич - 66,53% (ЕР);

Округ № 12 - Лазарев Геннадий Иннокентьевич - 42,84% (ЕР);

Округ № 13 - Маноконов Руслан Александрович - 47,99% (ЕР);

Округ № 14 - Николаева Виктория Викторовна - 39,21% (ЕР);

Округ № 15 - Ахоян Галуст Цолакович - 40,76% (ЕР);

Округ № 16 - Бехтер Александр Михайлович - 43,19% (ЕР);

Округ № 17 - Денисенко Юрий Петрович - 48,79% (ЕР);

Округ № 18 - Кваша Александр Леонидович - 36,15% (ЕР);

Округ № 19 - Милуш Виктор Владимирович - 60,41% (ЕР);

Округ № 20 - Слепченко Сергей Владимирович - 54,47% (ЕР).

P.S. В связи с избранием Вячеслава Фетисова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ его место в Законодательном собрании может занять следующий по списку «Единой России».

«Золотой Рог».

#Новости#Выборы#Приморье#Политика
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