Средний возраст приморцев – 38 лет

Численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась на 69,9 тысячи человек (на 18,8%). В межпереписной период из этой группы вышло многочисленное поколение родившихся в 80-х годах прошлого столетия, а в возраст 8-15 лет вступило малочисленное поколение родившихся в 1990-х годах, когда уровень рождаемости был самым низким за всю послевоенную историю России. Численность населения в трудоспособном возрасте за межпереписной период сократилась на 94,5 тысячи человек (на 7,1%).