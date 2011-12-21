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Средний возраст приморцев – 38 лет

21 декабря 2011, 19:03
Численность населения в трудоспособном возрасте за межпереписной период сократилась на 94,5 тысячи человек (на 7,1%).

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. Приморскстат озвучил окончательные итоги Всероссийской переписи населения-2010 в Приморском крае. Численность населения в крае моложе трудоспособного возраста сократилась на 69,9 тысячи человек (на 18,8%).

Заметные изменения произошли и в возрастном составе населения: средний возраст жителей страны составил 39 лет (в 2002 г. – 37,7 лет), а в Приморском крае - 38,6 лет (в т.ч. у мужчин – 36,1, а у женщин – 40,8 лет). Продолжающийся процесс демографического старения населения привел к увеличению численности населения старше трудоспособного возраста в крае на 50,9 тысячи человек (на 13,8%).

Численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась на 69,9 тысячи человек (на 18,8%). В межпереписной период из этой группы вышло многочисленное поколение родившихся в 80-х годах прошлого столетия, а в возраст 8-15 лет вступило малочисленное поколение родившихся в 1990-х годах, когда уровень рождаемости был самым низким за всю послевоенную историю России. Численность населения в трудоспособном возрасте за межпереписной период сократилась на 94,5 тысячи человек (на 7,1%).

Более подробная информация – на сайте www.primstat.ru.

#Новости#Приморье#Общество
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