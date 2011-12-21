Восточный экспресс банк предложил детские пластиковые карты

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. Восточный экспресс банк (Благовещенск) выпустил на рынок новый продукт - детские дебетовые карты VISA MiniCard. Владелец зарплатной карты, кредитного или дебетового счета в банке может подарить VISA MiniCard своему ребенку, возраст которого от 6 до 17 лет.