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Восточный экспресс банк предложил детские пластиковые карты

21 декабря 2011, 19:37
Восточный экспресс банк (Благовещенск) выпустил на рынок новый продукт - детские дебетовые карты VISA MiniCard.
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Банки

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. Восточный экспресс банк (Благовещенск) выпустил на рынок новый продукт - детские дебетовые карты VISA MiniCard. Владелец зарплатной карты, кредитного или дебетового счета в банке может подарить VISA MiniCard своему ребенку, возраст которого от 6 до 17 лет.

Карта исключает снятие наличных средств в банкоматах. Родителю предоставляется возможность самостоятельно устанавливать ограничения по расчетам в торговых точках, количеству расчетных операций, а также контролировать совершаемые операции при помощи сервисов дистанционного банковского обслуживания - интернет-банка и sms-банка.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
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