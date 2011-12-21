ВТО откроет новые перспективы для экспедиторов Приморья

Представители рынка экспедиторских услуг прогнозируют увеличение собственной прибыли после вступления России во Всемирную торговую организацию. Специалисты группы транспортных компаний «Восток» отметили, что за счет снижения таможенных пошлин значительно увеличится импорт, соответственно, возрастет потребность в услугах экспедиторов.
Огромный плюс от вступления в ВТО для экономики России заключается в том, что теперь для отечественных товаров откроются все мировые рынки сбыта, начиная от США и заканчивая Европой. Но и российский внутренний рынок в скором времени будет полностью предоставлен для иностранных компаний. Снижение таможенных пошлин позволит импортным товарам быть более рентабельными. Для экспедиторов это означает появление новых международных грузопотоков и новых крупных контрактов.
Стоит отметить, что на рынок экспедиторских услуг выйдут компании с зарубежным капиталом, которые попытаются усилить конкуренцию. «После вступления в ВТО рынок экспедиторских услуг, как и многие другие сегменты бизнеса, пройдет испытание в виде иностранной экспансии. Несмотря на то что наш рынок достаточно молод, многие крупные экспедиторы уже оптимизировали свои услуги и предоставляют качественный сервис, поэтому говорить о том, что иностранные компании отберут клиентов, – преждевременно и неправильно. Предполагаю, что здоровая конкуренция пойдет только на пользу потребителям», – рассказал Денис ПАВЛОВ, генеральный директор группы транспортных компаний «Восток».
Напомним, Россия пытается стать членом ВТО с середины 1990-х годов. Для вступления в организацию нужно согласие всех ее 153 членов. Сейчас РФ является крупнейшим государством мира, не входящим в ВТО. Российская сторона рассчитывает, что ратификация всех необходимых документов и официальное вступление в организацию произойдет не позднее середины 2012 года. (423) 2308-708, 2300-878, 2308-088, www.gtkvostok.ru. «Золотой Рог».