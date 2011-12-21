ВТО откроет новые перспективы для экспедиторов Приморья

Стоит отметить, что на рынок экспедиторских услуг выйдут компании с зарубежным капиталом, которые попытаются усилить конкуренцию. «После вступления в ВТО рынок экспедиторских услуг, как и многие другие сегменты бизнеса, пройдет испытание в виде иностранной экспансии. Несмотря на то что наш рынок достаточно молод, многие крупные экспедиторы уже оптимизировали свои услуги и предоставляют качественный сервис, поэтому говорить о том, что иностранные компании отберут клиентов, – преждевременно и неправильно. Предполагаю, что здоровая конкуренция пойдет только на пользу потребителям», – рассказал Денис ПАВЛОВ, генеральный директор группы транспортных компаний «Восток».