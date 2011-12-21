Жизненно важных лекарств стало на 45 наименований больше

По информации Минздравсоцразвития России, перечень ЖНВЛП сформирован с учетом пересмотра соответствующего перечня Всемирной организации здравоохранения, утвержденного в марте 2011 года, и направлен на повышение доступности современных жизненно необходимых лекарственных препаратов для граждан Российской Федерации при лечении наиболее распространенных и тяжелых заболеваний. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств входят лекарства, которые существенно влияют на уровень заболеваемости и смертности в России. К ним, в частности, относятся сердечно-сосудистые и онкологические препараты, лекарства против ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, противогриппозные препараты.