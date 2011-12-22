Что нам готовят новые правила техосмотра

С 1 января 2012 года вступает в силу закон о техосмотре. Однако, чтобы процедура заработала, к закону требуется еще более 20 подзаконных актов. Но, так как разные документы готовили разные ведомства и у всех свои сроки, получилось, что основной документ выходит в печать далеко не в первую очередь. «Российская газета» проверила, как все эти документы согласуются между собой.
Первое новаторство - правило о ремне безопасности. Согласно этому пункту, «при проведении технического осмотра к транспортным средствам не применяются требования, касающиеся наличия подлежащих проверке элементов конструкции, которые не были предусмотрены на транспортном средстве на момент его выпуска в обращение». То есть если на вашей старенькой «копейке» не предусмотрены ремни безопасности на задних сидениях, то никто с вас их спрашивать не станет.
Появились и вовсе странные требования. Например, все операторы должны обзавестись шумомером, чтобы измерять уровень шума выпускной системы. Как рассказал гендиректор некоммерческого партнерства «Союз предприятий технического осмотра» Игорь ВОЛЧЕК, требования ГОСТа к измерению уровня шума столь высоки, что непонятно, как это можно делать при техосмотре. Для измерения шума требуется по сути изолированное помещение. А если мерить шум в обычном пункте техосмотра, то показания будут некорректны.
Также непонятен пункт о каплепадении рабочих жидкостей. Допускается не более 20 капель в минуту. Однако способ их подсчета не прописан. Зато из списка обязательных предметов исчезла аптечка, но добавился увеличенный огнетушитель.
Примечательно, что список того, что будут проверять на техосмотре, заметно отличается от требований как технического регламента, так и предыдущей версии этого документа. Как пояснил заместитель директора департамента минэкономразвития Евгений КОВТУН, на соответствие техническому регламенту транспортные средства периодически проверять невозможно. Если бы были приняты требования техрегламента, то никакая машина никогда бы не прошла техосмотр. Это требования не к эксплуатации, а к производителям. Поэтому было принято решение взять европейские стандарты. Наши талоны действительны в Европе, как и их у нас. Поэтому весь список требований полностью соответствует Венской конвенции.
«Золотой Рог». По материалам «РГ».