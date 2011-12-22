Что нам готовят новые правила техосмотра

Примечательно, что список того, что будут проверять на техосмотре, заметно отличается от требований как технического регламента, так и предыдущей версии этого документа. Как пояснил заместитель директора департамента минэкономразвития Евгений КОВТУН, на соответствие техническому регламенту транспортные средства периодически проверять невозможно. Если бы были приняты требования техрегламента, то никакая машина никогда бы не прошла техосмотр. Это требования не к эксплуатации, а к производителям. Поэтому было принято решение взять европейские стандарты. Наши талоны действительны в Европе, как и их у нас. Поэтому весь список требований полностью соответствует Венской конвенции.