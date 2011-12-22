zr.media
ГлавноеВсе новости

Губернатор Хабаровского края отказался от депутатского мандата

22 декабря 2011, 22:49
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ 13 декабря направил заявление об отказе от депутатского мандата в Государственную Думу РФ IV созыва в Центральную избирательную комиссию
Сюжет
Выборы

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ 13 декабря направил заявление об отказе от депутатского мандата в Государственную Думу РФ IV созыва в Центральную избирательную комиссию, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Глава региона заявил о своем решении продолжить работу на губернаторском посту. На прошедших выборах в Госдуму Вячеслав Шпорт возглавлял список кандидатов от «Единой России». По результатам голосования хабаровские единороссы получили два депутатских мандата. Вторым в региональном списке «Единой России» следовал генерал армии Михаил МОИСЕЕВ, за ним Борис РЕЗНИК, которому и перейдет депутатский мандат главы края.

"Золотой Рог".

#Новости#Выборы#Хабаровск#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56