Китайцы выдавливают с рынка приморских предпринимателей

«Мы платим вмененный налог – кто с площади, кто с определенной суммы, - писали обиженные предприниматели, - а китайцы платят, как за место на базаре. Если у нас работают продавцы, то имеют весь соцпакет. Те, кто работает у граждан КНР, не оформлены ни по найму как продавцы, ни как предприниматели, да и меняются почти каждую неделю…». Жаловались коммерсанты и на то, что они-то покупают товар в Поднебесной на свой страх и риск за полную цену, а китайцам дают его под реализацию и принимают назад нереализованный товар.