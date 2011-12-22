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Китайцы выдавливают с рынка приморских предпринимателей

22 декабря 2011, 21:29
Публикация «Золотого Рога» встревожила китайского консула.

«ЗР» сообщал о коллективном письме 72-х кавалеровских предпринимателей, обращенном к мэру и в прокуратуру, о нездоровой конкуренции местных и китайских коммерсантов. Россияне считают, что китайцы просто выдавливают их с рынка.

«Мы платим вмененный налог – кто с площади, кто с определенной суммы, - писали обиженные предприниматели, - а китайцы платят, как за место на базаре. Если у нас работают продавцы, то имеют весь соцпакет. Те, кто работает у граждан КНР, не оформлены ни по найму как продавцы, ни как предприниматели, да и меняются почти каждую неделю…». Жаловались коммерсанты и на то, что они-то покупают товар в Поднебесной на свой страх и риск за полную цену, а китайцам дают его под реализацию и принимают назад нереализованный товар.

В Кавалерово из Хабаровска прибыл консул по торгово-промышленным вопросам Янь ЦИ, чтобы разобраться в ситуации. Он встретился с главой района Сергеем ЗАЙЦЕВЫМ и принял участие в совещании, на которое пригласили авторов письма.

К сожалению, на совещание не пригласили автора публикации в «ЗР». Но как сообщили местные СМИ, в ходе совещания предприниматели высказали те же претензии, что ранее. Они пожаловались, что китайцы не соблюдают российское миграционное, налоговое, трудовое законодательство, закон о правах потребителей. Утверждали, что российские и китайские бизнесмены находятся в неравных условиях. Мэрия должна, по мнению наших коммерсантов, давать зеленый свет своим предпринимателям, обеспечивающим стабильные доходы в бюджет и рабочие места для кавалеровцев. Объемы торговли у россиян падают, а виной всему, по их мнению, - китайские магазины, сбивающие цены и перехватывающие покупателей. Торговать в таких условиях россиянам настолько невыгодно, что кто-то увольняет продавцов и сам встает за прилавок или сворачивает бизнес.

Речь на совещании шла о том: как сделать так, чтобы китайские бизнесмены соблюдали российские законы в сфере имущественных отношений, трудового права, налогового и миграционного законодательств? Кстати, прокуратура района проводит по озвученным фактам проверку.

Консул провел беседу с сооте-чественниками, посмотрел их торговые точки. Он потребовал от сограждан соблюдения всех норм российского законодательства. И обещал взять ситуацию под личный контроль.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

#Новости#Кадровый вопрос#Приморье#Бизнес
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