Квадратные метры по новогодним ценам

«На рынке новостроек было отмечено увеличение предложения на 6,5%. В крупных объектах Москвы были открыты продажи в новых корпусах. По другим объектам продажи были возобновлены после пересмотра существующей ценовой политики. Средние рублевые цены выросли в октябре относительно сентября на 4% и составили 163 836 руб. за кв. м, долларовые - на 1% ($5220 за кв. м). Сонаправленная динамика рублевых и долларовых цен связана со стабилизацией курса доллара в октябре»,- комментирует заместитель гендиректора компании «НДВ-недвижимость» Ольга НОВИКОВА.