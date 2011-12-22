Квадратные метры по новогодним ценам

Новый год - куда более весомый макроэкономический фактор, чем волатильность мировых рынков, колебания валют, выборы и греческий дефолт. Небольшое увеличение предложения, прежде всего на первичном рынке, незначительный рост цен, в пределах нескольких процентов,- таковы вкратце итоги осени на рынке жилой недвижимости.
И то и другое объясняется в полной мере сезонными факторами. В летний период доводятся до более высокой степени готовности уже запущенные проекты и открываются продажи в новых - отсюда увеличение предложения. Спрос увеличивается в период деловой активности - отсюда повышение цен, правда, едва заметное.
«На рынке новостроек было отмечено увеличение предложения на 6,5%. В крупных объектах Москвы были открыты продажи в новых корпусах. По другим объектам продажи были возобновлены после пересмотра существующей ценовой политики. Средние рублевые цены выросли в октябре относительно сентября на 4% и составили 163 836 руб. за кв. м, долларовые - на 1% ($5220 за кв. м). Сонаправленная динамика рублевых и долларовых цен связана со стабилизацией курса доллара в октябре»,- комментирует заместитель гендиректора компании «НДВ-недвижимость» Ольга НОВИКОВА.
Впрочем, наблюдатели отмечают все-таки определенное влияние экономической нестабильности на поведение как покупателей, так и продавцов.
Наблюдатели не прогнозируют в ближайшее время скачков цен ни в одну, ни в другую сторону. А вот владельцы загородных домов, предназначенных для краткосрочной аренды, готовятся неплохо заработать на грядущих праздниках. Сдача домов и коттеджей на период новогодних каникул идет полным ходом.
«Самое дешевое предложение в нашей базе на сегодняшний день - небольшой гостевой дом порядка 110 м, расположен он в 25 км от МКАД по Киевскому шоссе на участке 15 соток в неохраняемом дачном поселке,- рассказывает управляющий директор компании «Миэль-аренда» Наталья СИВКО.- В доме есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения: русская баня, камин, меблированные жилые комнаты, оборудованная мангальная зона. Стоит такой дом 55 тыс. руб. на три новогодних дня.
Причем, как утверждает Наталья Сивко, уже к началу декабря все самые интересные предложения по соотношению цена-качество зарезервированы. Можно предположить, что, пока граждане озабочены в первую очередь тем, как провести грядущие праздники, особенных потрясений на рынке недвижимости не произойдет.
«Золотой Рог». По материалам «Рокфеллер.ru».