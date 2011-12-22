Под Новый год спрос на услуги банков в Приморье увеличивается

Банки понимают, что после праздников, а тем более после наступления нового года, у большинства людей наблюдается дефицит денежных средств, и запускают новые кредитные продукты. Суть тарифного плана «Заплати после праздников» АТБ такова: клиент берет деньги сейчас, а платить начинает через три месяца после оформления кредита. При этом клиент не оплачивает в этот период ни проценты по кредиту, ни основной долг, сами платежи по графику начинаются только на четвертый месяц.