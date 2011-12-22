Под Новый год спрос на услуги банков в Приморье увеличивается

Приморский рынок насыщен разного рода предложениями, которые сосредоточены прежде всего вокруг продуктов банковской розницы, хотя и малый бизнес сможет получить свой бонус к Рождеству. Практически все представители банковского сектора отмечают традиционно высокую потребительскую активность клиентов накануне Нового года.
Начальник департамента розничного бизнеса ДВБ Руслан БЕРЕЗА, обращает внимание на данные статистики, в соответствии с которыми каждый год в декабре количество вновь открываемых вкладов резко увеличивается - на основании данных за 5 лет, этот показатель составляет 25-30%. Этот всплеск активности связан с новогодними премиями, которые компании выплачивают своим сотрудникам.
По словам начальника управления маркетинговыми коммуникациями и общественными связями НОМОС-РЕГИОБАНКа Светланы ЧЖАН, финансовая активность населения увеличивается примерно на 20%, поскольку возрастает спрос как на кредиты (сезон подарков и путешествий), так и на вклады (возможность разместить средства под наиболее привлекательные проценты).
«Традиционно спрос на банковские продукты перед Новым годом начинает расти, особенно на кредитные продукты, вклады и переводы. Учитывая такую регулярную динамику, мы всегда предлагаем нашим клиентам интересные акции и дополнительные условия обслуживания. Общее среднее повышение по предыдущим периодам составляло около 15%», - говорит руководитель Приморского филиала Росбанка Андрей ФРОЛОВ.
«Новогоднюю амнистию» объявил Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), предлагая клиентам войти в Новый год без долгов. По словам руководителя Центра кредитования населения Владивостокского филиала АТБ Ольги КИСТЮК, клиентам с задолженностью свыше 60 дней предоставляется возможность закрыть свой кредит без учета пени и штрафов либо войти в график, что позволит в дальнейшем гасить свой кредит без просрочек.
Банки понимают, что после праздников, а тем более после наступления нового года, у большинства людей наблюдается дефицит денежных средств, и запускают новые кредитные продукты. Суть тарифного плана «Заплати после праздников» АТБ такова: клиент берет деньги сейчас, а платить начинает через три месяца после оформления кредита. При этом клиент не оплачивает в этот период ни проценты по кредиту, ни основной долг, сами платежи по графику начинаются только на четвертый месяц.
Подобный продукт в ноябре 2011 года запустил и Восточный экспресс банк. Управляющий Владивостокским филиалом банка Алексей КУРАШКИН поясняет: «Например, если вы сделали покупку в кредит 15 ноября 2011 года, то 16 января 2012 года Вам поступит SMS с размером платежа, который необходимо внести до 9 февраля. При этом проценты за использование кредита начнут начисляться только с 15 марта».
Предпринимателей банки также не обошли вниманием. Например, до 30 декабря клиенты ВТБ 24 могут оформить нецелевой потребительский кредит «Коммерсант», разработанный специально для индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса под 14% и кредит наличными - под 12%.
Для бюджетных организаций и зарплатных клиентов Росбанк снизил ставки по кредитным продуктам «Просто деньги» и «Большие деньги» таким образом, что заемщик может оперировать суммами от 10 тыс. рублей до 1 млн рублей. Кредит предоставляется без поручителей, комиссий и оформления залога. А покупку нового автомобиля по акции «Автостатус» для всех клиентов Росбанк готов кредитовать под ставку от 7,5% годовых в рублях на срок до 1 года.
Владельцы пластиковых карт также могут поймать удачу за хвост. Так, Росбанк начислит дополнительные мили на кобрендинговую карту «Трансаэро» в рамках акции «Двойная выгода». А НОМОС-РЕГИОБАНК до 1 января 2012 года предлагает оформить кредитную карту на льготных условиях акции «Год за наш счет». Кредитная карта особенно востребованный продукт в период приобретения подарков и удобный инструмент «подстраховки» на случай непредвиденных приобретений во время путешествий и новогодних каникул. В свою очередь владельцам Премиальной карты ВТБ 24 в составе пакета «Приоритет» предоставит возможность выиграть поездку на двоих в отель Rixos Elysium Suites Taksim 5* в Стамбуле.
Именно в декабре банки дают старт специальным праздничным вкладам и увеличивают доходность для вновь открываемых депозитов из традиционного перечня. Так, НОМОС-РЕГИОБАНК предложил новый вклад «СЕЗОННЫЙ» с наиболее привлекательными процентными ставками, что специалисты банка считают давней славной традицией. Поторопиться стоит вкладчикам Восточного экспресс банка, желающим зафиксировать свой доход на срок от одного года до трех лет во вкладе «Рождественский», срок приема денег на такой депозит истекает 15 января 2012 года.
Новый сезонный вклад «Зимний» под 7,5% годовых в рублях и 3,5% в долларах США и евро можно оформить и в Росбанке на срок от 3 месяцев до 3 лет.
В преддверии Нового года повышены процентные ставки по всем вкладам Дальневосточного банка. Повышение ставок по вкладам в рублях составило до 1,75%. Кроме того, банк предлагает открыть до 31 января 2012 года вклад «Новогодний доход» с повышенной ставкой. Особенностью линейки вкладов Дальневосточного банка является то, что за каждым вкладом закреплены определенные потребительские свойства, выявленные при анализе продаж и отраженные в названии депозита.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».