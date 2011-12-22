Приморские коммунисты предлагают национализацию ради плана «ГОЭЛРО»

У приморского отделения КПРФ есть экономическая программа. В сфере энергетики она предусматривает строительство в крае электростанции нового типа, использующей энергию солнца и ветра. Об этом было заявлено на встрече трех депутатов КПРФ в ЗС ПК – Владимира ГРИШУКОВА, Сергея ДИКУСАРА и Юрия ПОШИВАЙЛО с населением Кавалеровского района.
Где взять деньги на электростанцию нового типа? Как пояснил Владимир Гришуков, источники средств можно найти за счет национализации природных ресурсов и естественных монополий (нефть – это 300 млрд долларов в бюджет страны, лес – 120 млрд), за счет введения прогрессивного налога, монополии на производство винно-водочных изделий и оптовой реализации их со стороны государства.
Коммунисты обещали кавалеровцам сделать бюджет Приморья более социально ориентированным, способствовать созданию в районе за два – три года не менее 1 тыс. рабочих мест, формировать бюджеты МО снизу вверх, внести изменения в Избирательный кодекс, исключающие подкуп избирателей, способствовать возвращению 10-11 классов в сельские школы района (в Устиновке, Зеркальном и Рудном).
Рассказал Гришуков и о том, что у КПРФ есть своя программа по развитию края. В сфере ЖКХ она предусматривает ответственность за жилье органов власти, а не собственников, у которых нет средств на капремонт.
Встреча в Кавалерово не случайна: район занял первое место в крае по числу голосов, отданных за КПРФ – 33,56% на выборах в Госдуму и 34,16% на выборах в ЗС ПК. Ольгинский район стал вторым в крае – здесь за коммунистов проголосовало 31,11% населения.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».