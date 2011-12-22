Приморские таксисты обязаны получить спецразрешения

«Такие меры позволят нам привести данный вид деятельности в соответствии с законодательством и существенно повысить качество и безопасность предоставляемых услуг. В следующем году в связи с проведением саммита АТЭС Приморье будет встречать много гостей из разных регионов России и стран мира. Поэтому услуги такси во Владивостоке должны оказываться на самом высоком уровне», - подчеркнул Сергей Дарькин.