Продукция хабаровских программистов востребована, но только не в своем регионе

Многие компании, ведущие инновационную деятельность на Дальнем Востоке, сталкиваются с невостребованностью своей продукции в регионе и вынуждены искать рынки сбыта на западе страны или за рубежом. Особенно остро данную проблему ощущают сегодня разработчики современного, высокотехнологичного программного обеспечения. Об этом в интервью «ЗР» рассказал генеральный директор хабаровской компании TN (ООО «Техновация») Владимир КОВАЛЬСКИЙ.
- Владимир Андреевич, расскажите об основных направлениях деятельности вашей компании. Где реализуется ее продукция?
- Компания «Техновация», или TN, открылась в феврале 2008 года. Основа нашей деятельности – разработка программного обеспечения (ПО), причем не под заказ, а для рыночной продажи. Иными словами, сначала программу создаем, затем ищем покупателей. В настоящее время мы работаем над тремя крупными проектами. Первый – это информационная система транспортной медицины СИТРАМЕД, которая применяется уже во всех ведомственных больницах ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края. Она предназначена прежде всего для автоматизации и упрощения врачебно-экспертных комиссий, которые проходят железнодорожники, хотя сегодня, благодаря постоянным доработкам и усовершенствованиям, может применяться и в других медицинских учреждениях. СИТРАМЕД практически полностью исключает влияние человеческого фактора на деятельность и результаты врачебных комиссий, позволяет осуществлять весь документооборот в электронном виде и т.д. Кроме того, система сама просчитывает риски сердечнососудистых заболеваний и прослеживает динамику изменения состояния здоровья пациентов. В перспективе, на базе этого продукта мы продолжим развивать дистанционные методы диагностики для удаленных населенных пунктов.
Второй крупный проект – это система видеопаспортизации и оценки дорог «Динго». Данный программный комплекс позволяет создавать и вести видеобанк автодорог, в режиме онлайн отслеживать и оценивать уровень их содержания и ремонта, контролировать состояние дорожного покрытия, дорожных объектов и т.п. Эта технология позволяет достигать очень высокой точности измерений без использования дорогостоящего оборудования и специализированных дорожных материалов.
Несмотря на то что компания TN была создана и базируется в Хабаровске, на Дальнем Востоке наши технологии нигде сегодня не применяются, хотя очень доступны по цене. Попытки продвижения здесь наших программных продуктов не увенчались успехом, гораздо больший интерес проявляют западные регионы страны, где растет спрос на систему видеопаспортизации. На мой взгляд, все это свидетельствует о технологической отсталости Дальнего Востока на фоне других регионов РФ - притом что сама Россия в целом по-прежнему значительно отстает от многих других технологически развитых стран…
- Насколько нам известно, один из продуктов вашей компании был специально разработан исключительно для международного рынка. Расскажите об это подробнее.
- Да, таким продуктом является сервер приложений TNAPS. Это платформа, на основе которой другие компании, т.е. наши клиенты, могут быстро и эффективно создавать собственное программное обеспечение. Иными словами, разработать программу на базе TNAPS гораздо проще и быстрее, чем сделать это с нуля. К сожалению, в России, не говоря уже о Дальнем Востоке, такие программные продукты пока не нужны и будут востребованы, возможно, только лет через пять. Однако очень большой интерес к данной технологии проявляют наши японские партнеры. Компания, с которой мы работаем, является нашим официальным дистрибьютором и занимается продвижением TNAPS на рынках АТР.
Единственно возможная для нас форма взаимодействия с российским рынком - это поиск венчурных компаний-инвесторов, которые опять же будут продвигать наш продукт за рубеж. Вообще, из-за технологической отсталости нашей страны сформировалась устойчивая тенденция: российский инновационный продукт вынужден сначала попасть, что называется, на запад, чтобы затем оттуда вернуться в Россию.
- Как вы оцениваете эффективность государственной поддержки компаний, ведущих инновационную деятельность? Каким образом удается привлекать инвестиции?
- Мы не раз пытались получить гранты или субсидии от края, но, увы, все безрезультатно. Если говорить о кредитовании бизнеса, то такой вид финансирования к нам практически не применим, т.к. разработка ПО является специфической формой инновационной деятельности: необходимо вкладывать серьезные деньги, но практически невозможно прогнозировать срок их возврата. Поэтому самый приемлимый вариант – привлечение венчурных инвестиций с западной части страны или из-за рубежа, что мы сегодня и делаем.
- С какими дополнительными сложностями вы сталкиваетесь при разработке и продвижении программного обеспечения? Как оцениваете уровень конкуренции на этом рынке?
- На Дальнем Востоке конкурентная среда, на мой взгляд, совершенно отсутствует. Однако мы уже не раз сталкивались с тем, что некоторые компании-конкуренты с западной части страны попросту крадут у нас идеи. Бороться с этим на юридическом уровне невозможно, т.к. программное обеспечение в России не подлежит патентованию. Здесь правило простое: кто первым вывел продукт на рынок, тот и прав. В таких условиях залогом успеха мы считаем стремление создавать в своих разработках определенный технологический задел, который конкуренты не смогут повторить как минимум полгода. Для рынка ПО совершенно неважно, где базируется компания-разработчик. Важно то, насколько качественные технологии она создает. Отмечу также, что, разрабатывая новый продукт, мы стремимся к тому, чтобы аналогов на мировом рынке у него еще не было. Вводить новую программу в уже сформированную конкурентную среду намного сложнее.
Еще одним барьером при продвижении являются специфические особенности законодательства в разных странах. Они не позволяют нам без серьезной переработки выводить на международный рынок системы СИТРАМЕД и «Динго», которые могут применяться сегодня только в России. Впрочем, продвижение данных продуктов и на территории нашей страны отнюдь не безоблачно. Так, например, установка медицинского оборудования и ПО в регионах во многом диктуется Москвой. В государственную программу по модернизации и автоматизации здравоохранения заходят очень крупные компании с многомиллионными бюджетами, а таким небольшим компаниям, как TN, представить здесь свой продукт практически невозможно. Та же система СИТРАМЕД благодаря своей невысокой стоимости является экономически выгодной для любой больницы, но не выгодной при ее внедрении в крупные государственные медучреждения, т.е. для госзаказчика. К сожалению, «откаты» в нашей стране еще никто не отменял…
Глеб АЛЕНИШКО, "Золотой Рог Хабаровск".