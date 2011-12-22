Продукция хабаровских программистов востребована, но только не в своем регионе

- На Дальнем Востоке конкурентная среда, на мой взгляд, совершенно отсутствует. Однако мы уже не раз сталкивались с тем, что некоторые компании-конкуренты с западной части страны попросту крадут у нас идеи. Бороться с этим на юридическом уровне невозможно, т.к. программное обеспечение в России не подлежит патентованию. Здесь правило простое: кто первым вывел продукт на рынок, тот и прав. В таких условиях залогом успеха мы считаем стремление создавать в своих разработках определенный технологический задел, который конкуренты не смогут повторить как минимум полгода. Для рынка ПО совершенно неважно, где базируется компания-разработчик. Важно то, насколько качественные технологии она создает. Отмечу также, что, разрабатывая новый продукт, мы стремимся к тому, чтобы аналогов на мировом рынке у него еще не было. Вводить новую программу в уже сформированную конкурентную среду намного сложнее.