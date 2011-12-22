Простуда и грипп: не спешите сбивать жар

При первых же симптомах простуды и насморка дважды в день устраивайте своему носу соленый «душ». Тогда насморк пройдет не через неделю, а через два дня. Растворите половину чайной ложки соли в стакане кипяченой воды и с помощью маленькой клизмы промывайте по очереди носовые ходы. При этом нельзя запрокидывать голову назад - стоять нужно прямо над раковиной, чтобы вода выливалась обратно. Перед сном подложите под голову дополнительную подушку - это облегчит отток слизи, и насморк с кашлем не будут слишком сильно вам досаждать во сне. Неудобно спать на пирамиде подушек? Тогда положите их под матрас - переход от головы к спине станет не столь заметен.