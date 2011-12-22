Рудневский мост во Владивостоке демонтируют

"В выходные эксперты тщательно исследовали пролеты и опоры моста и дали нам свое заключение. На его основании, посоветовавшись со специалистами-мостостроителями, я принял решение – срочно делаем проектирование на демонтаж и реконструкцию Рудневского моста. Параллельно у нас идет оформление его в собственность города. На то, чтобы разобрать мост и создать новый, не опасный, а надежный и прочный, конечно, нужны колоссальные деньги. Это миллиарды рублей. В бюджете города таких сумм на мост нет, поэтому с проектом я намерен обращаться к краевым властям и федеральным. Только в новом виде с нынешним транспортным потоком он должен быть уже четырехполосным".