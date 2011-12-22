Рудневский мост во Владивостоке демонтируют

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. Как уже сообщал «ЗР», Рудневский мост, построенный в 70-х годах Рудневский мост, соединяющий Вторую речку и Баляева, на прошлой неделе был закрыт в виду обнаруженной трещины. И будет демонтирован, сообщил 19 декабря в своем блоге мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.
В субботу на мосту еще велись ремонтные работы, однако одновременно проведенная экспертиза состояния моста выяснила, можно ли его открыть для транспорта. Вердикт оказался отрицательным. К сожалению, построенный как временное сооружение, мост не числится ни за городом, ни за краем, и уже не раз закрывался ввиду угрозы обрушения под тяжестью автомобильного потока. В своем блоге Игорь Пушкарёв сообщил, что мост уже не откроют: он будет демонтирован, а на его месте построят новый.
"Напомню, что у Рудневского моста нет официального хозяина. Строился он с грубейшими нарушениями. Сложно представить, но высокие 30-метровые опоры строители оставили полыми – без бетона, и оттого склонными к сгибанию. Тогда в 70-е годы никто не осмелился взять на себя ответственность и принять в эксплуатацию этот "горе-мост". Но минувшая суббота показала – дальше ездить по нынешнему Рудневскому мосту – опасно для жизни", - прокомментировал глава города в интернете и рассказал, что будет дальше:
"В выходные эксперты тщательно исследовали пролеты и опоры моста и дали нам свое заключение. На его основании, посоветовавшись со специалистами-мостостроителями, я принял решение – срочно делаем проектирование на демонтаж и реконструкцию Рудневского моста. Параллельно у нас идет оформление его в собственность города. На то, чтобы разобрать мост и создать новый, не опасный, а надежный и прочный, конечно, нужны колоссальные деньги. Это миллиарды рублей. В бюджете города таких сумм на мост нет, поэтому с проектом я намерен обращаться к краевым властям и федеральным. Только в новом виде с нынешним транспортным потоком он должен быть уже четырехполосным".
О схеме движения в виду закрытия сквозной дороги на Баляева не сообщается.
Юрий РОГОВ.