"Соллерс-ДВ" в 2012 году представит две новинки

"Если в январе 2010 года суточная мощность завода составляла 21 машину, в июне 2010 года – 59, в декабре 2010 года – 80, то на конец 2011 года этот показатель вырос до 135 машин. При этом завод сейчас работает не в три, как раньше, а в две смены. Мы убеждены, что в текущей ситуации на российском рынке приоритетной задачей является не простое наращивание мощностей, а поддержание эффективной и прибыльной операционной деятельности автомобильного производства", - сообщил на встрече с журналистами генеральный директор ООО "Соллерс - Дальний Восток" Александр Корнейчук.