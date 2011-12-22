В Приморском крае численность "коренных" узбеков увеличилась в Приморском крае в 5,5 раза

В соответствии с Конституцией РФ национальная принадлежность в ходе опроса населения указывалась самими опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными работниками строго со слов опрашиваемых. При рассмотрении национального состава населения следует иметь в виду, что на численность населения отдельных национальностей могло повлиять то, что население имело право не отвечать на вопрос о национальной принадлежности.