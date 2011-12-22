Владивостокскую недвижимость не покупают даже по бросовой цене

Сегодня на муниципальные аукционы выставляются далеко не самые соблазнительные объекты, которые предлагались в самом начале приватизации муниципальной собственности, но для небольшого дела вполне пригодные.
На имущественный аукцион, который Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» (МКУ «АПМЗН») г. Владивостока проводило 15 декабря в аукционном зале на ул. Пограничной, 12, было выставлено 15 объектов, расположенных в разных районах города на первых и цокольных этажах зданий. При этом часть объектов ранее уже выставлялась, но была снята в связи с нулевым интересом участников.
И на этот раз бизнесмены проявили довольно слабый интерес к ассортименту, а поэтому из 15 объектов 8 были сняты с торгов по причине отсутствия заявок. В том числе и тот, который по идее должен был стать «хитом» - несколько сот квадратов складских помещений на ул. Фадеева, 10б, выставлявшихся по начальной цене около 13 млн рублей и которые можно было в итоге приобрести по минимальной – около 6,5 млн рублей. Увы, желающих не нашлось.
Всего в небольшом зале присутствовало около двух десятков человек, пожелавших побороться за бросовую муниципалку. Такой интерес - мизер, если принять во внимание, что информация об аукционе долгое время висела на сайте администрации города. Трудно представить, в чем причины столь слабого интереса.
Борьбы, которой можно было бы опасаться, было очень мало, и большинство объектов – пять из семи - ушло по минимальным ценам. Прописанный порядок проведения аукциона не позволял отказывать в победе тому, кто в единственном числе на минимальной цене поднимал свой аукционный номер. Можно было только подозревать, что при этом творилось в голове его единственного соперника… Да и соперника ли?
Игра в большинстве случаев сводилась к тому, что ведущая называла объект, его основные характеристики и начальную цену, и затем трижды проговаривалась стартовая цена, и затем «пошаговые» отступления, которые в итоге доходили до минимальной цены предложения. Участники аукциона при этом не выражали никакого желания поднимать номера до тех пор, пока в конце действа наконец-то поднимался номер бесспорного победителя. По «бесспорным» объектам победили Михаил КАЛИНСКИЙ, Александра КОЛЕСНИКОВА, Игорь КРИЦКИЙ и дважды Игорь БЛОХИН.
И все же не обошлось без интриги. Два объекта вызвали повышенный интерес участников аукциона. В борьбе за небольшое помещение площадью всего 22,8 кв. метра на ул. Окатовой, 14 сошлись шестеро игроков. Начальная цена была 739 тыс. рублей, минимальная – 369,5 тыс. И на этот раз цена в ходе «отступления» не смогла опуститься до минимальной отметки. На сумме 482 тыс. рублей карточки одна за одной поднялись в верх. И только в седьмой раз после «шагов вверх» цена выросла до 611565 рублей. За эту цену помещение на ул. Окатовой досталось Роману РЯЗАНОВУ.
В борьбе за помещение площадью около 69 кв. метров на первом этаже кирпичной хрущевки, расположенной на ул. Энгельса в пос. Трудовом приняли участие пять человек. На этот раз аукционный молоток отстучал весь «пошаговый» путь цены до минимальной, на этом уровне все пятеро участников, заявивших о своем интересе к объекту, дружно подняли номера. Обратный путь цены оказался длиной в 12 «шагов». В итоге объект, предлагавшийся изначально за 2 млн. 762 тысячи рублей и по минимуму – за 1 млн. 381 тысяча, ушел более чем за 2,2 млн рублей. Победителем стал предприниматель Юрий ВАНЮКОВ.
На вопрос, почему он все-таки шел до конца в этой борьбе, Юрий Владимирович сказал, что живет в Трудовом и хорошо знает этот объект, который удобен для бизнеса. Кстати, ранее в нем была парикмахерская. В общем, хоть и с трудом, но повезло.
Ну, а аукционный неликвид из оставшихся восьми объектов теперь, видимо, будет дожидаться следующего аукциона, когда и на него найдутся желающие.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».