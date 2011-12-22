Владивостокскую недвижимость не покупают даже по бросовой цене

И все же не обошлось без интриги. Два объекта вызвали повышенный интерес участников аукциона. В борьбе за небольшое помещение площадью всего 22,8 кв. метра на ул. Окатовой, 14 сошлись шестеро игроков. Начальная цена была 739 тыс. рублей, минимальная – 369,5 тыс. И на этот раз цена в ходе «отступления» не смогла опуститься до минимальной отметки. На сумме 482 тыс. рублей карточки одна за одной поднялись в верх. И только в седьмой раз после «шагов вверх» цена выросла до 611565 рублей. За эту цену помещение на ул. Окатовой досталось Роману РЯЗАНОВУ.