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Зимние вклады от банка «Холмск» действуют до 29 февраля

22 декабря 2011, 20:00
В канун Нового года банк «Холмск» предлагает открыть «Зимние» депозиты, включая вклад уровня VIP для сумм от 100 тыс. рублей.
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Банки

В канун Нового года банк «Холмск» предлагает открыть «Зимние» депозиты, включая вклад уровня VIP для сумм от 100 тыс. рублей.

«Зимний-VIP» предусматривает хранение средств частных клиентов под 8,5-9,8% годовых. Более демократичный вклад «Зимний» может быть открыт на сумму от 3 тыс. рублей под 5-7,5% годовых, с ежемесячной выплатой процентов. Оба вклада учитывают возможность пополнения средств на счете и имеют равный срок хранения от 100 до 550 дней. Предложения действуют до 29 февраля 2012 года.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
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