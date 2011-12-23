20 миллионов рублей будет выделено на антинаркотическую профилактику в 2012 году

В рамках краевой целевой программы «Приморье без наркотиков» на 2011-2015 годы большое внимание уделялось профилактике наркомании среди молодежи. Одна из задач программы - формирование ценностей здорового образа жизни у подрастающего поколения, эффективности организации детского досуга и спорта. Одним из наиболее значимых мероприятий программы в этом году стало проведение форума «Молодежь Приморья без наркотиков». В работе форума приняли участие порядка 250 лидеров молодежных групп и объединений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.