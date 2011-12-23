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Глоба предсказывает переворот в России в 2012 году

23 декабря 2011, 19:17
"То, что было в 2008 году, – это только легкий бриз перед надвигающимся цунами"

Известный астролог Павел Глоба составил прогноз на 2012 год. По мнению астролога, год Черного Дракона, который наступит 23 января, будет отличаться непредсказуемостью. Прошедшие 12 месяцев, как и прогнозировал Глоба, выдались для России достаточно безмятежными.

«Относительное спокойствие будет сохраняться и всю первую половину 2012 года. Даже выборы президента, несмотря на остроту момента и большое количество словесных перепалок, пройдут без особых эксцессов», – успокоил астролог, цитирует которого Yтро.ru. Но уже осенью Россию ждут большие перемены. «В октябре в нашей стране не исключен государственный переворот и полная смена власти, – заявил Павел Глоба. – Дело в том, что в ночь на 6 октября 2012 года Сатурн вернется в зодиакальный знак Скорпиона и останется там в течение ближайших 4 лет. Последние сто лет этот цикл был критическим для правящей элиты России. Приход к власти Горбачева, смерть Сталина и Ленина – все эти и последовавшие вслед за ними события пришлись именно на время, когда Сатурн находился в Скорпионе». У президента, которого изберут весной, есть только один выход, чтобы остаться у руля: ему нужно будет возглавить революцию «сверху» и провозгласить экономическую диктатуру, считает Глоба.

«Если президент не сменит сам всю правящую элиту, это сделают за него и уберут его самого», – заверил астролог, добавив, что Путин и Медведев весной следующего года поменяются местами. Однако подобная рокировка особой пользы не принесет, и осень расставит все точки над «i». «Премьерство Медведева точно долгим не будет, – заверил журналистов эксперт. – Сработает эффект балласта». Несмотря на то, что политическую верхушку России будет штормить, экономическими потрясениями год Черного Дракона не запомнится. Однако расслабляться все равно не стоит – глобальный кризис все-таки грядет, и наступит он в 2013-2014 годах. «То, что было в 2008 году, – это только легкий бриз перед надвигающимся цунами», – напугал Глоба, тут же утешив, что после 2015 г. дела, по крайней мере у России, пойдут в гору. Вокруг нашей страны будут формироваться конфедерация, к которой могут присоединиться не только страны бывшего СССР, но также юг Европы и даже Индия. Это будет очень могущественный союз.

«Через несколько десятков лет весь мир будет говорить на русском языке, как сейчас на английском, – поделился Глоба. – Не верите? Двадцать пять лет назад меня считали сумасшедшим, когда я говорил о крахе доллара и печальном конце Евросоюза. Согласитесь, сегодня подобные прогнозы не кажутся из ряда вон выходящими». Поделившись видением отдаленного будущего России, специалист вернулся к наступающему году Черного Дракона, пишет РИА "Новый Регион".

«В дни повышенной активности солнца не исключена гибель людей. В наступающем году такой период придется с 20 февраля по первые числа марта, перед президентскими выборами. Точнее могу выделить 20-23 февраля. Я не исключаю, что именно в эти дни могут случиться теракты в метро, взрывы на шахтах или на заводах. К сожалению, мой предыдущий прогноз о катастрофе воплотился в жизнь, когда минувшим летом затонула «Булгария», – сказал астролог.

Корреспондент «Yтра» напоследок спросила у Павла Павловича, какими чертами характера будут обладать дети, рожденные в год Черного Дракона. «Бэби-бум, которым охарактеризовался уходящий год Кролика, пойдет на спад, – ответил астролог. – В 2012 году дети родятся только у избранных и самых-самых достойных. Ребенок, который появится на свет под знаком Черного Дракона, будет творческим и активным. Он одиночка по жизни, ждущий своего звездного часа».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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