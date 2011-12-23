Глоба предсказывает переворот в России в 2012 году

Известный астролог Павел Глоба составил прогноз на 2012 год. По мнению астролога, год Черного Дракона, который наступит 23 января, будет отличаться непредсказуемостью. Прошедшие 12 месяцев, как и прогнозировал Глоба, выдались для России достаточно безмятежными.
«Относительное спокойствие будет сохраняться и всю первую половину 2012 года. Даже выборы президента, несмотря на остроту момента и большое количество словесных перепалок, пройдут без особых эксцессов», – успокоил астролог, цитирует которого Yтро.ru. Но уже осенью Россию ждут большие перемены. «В октябре в нашей стране не исключен государственный переворот и полная смена власти, – заявил Павел Глоба. – Дело в том, что в ночь на 6 октября 2012 года Сатурн вернется в зодиакальный знак Скорпиона и останется там в течение ближайших 4 лет. Последние сто лет этот цикл был критическим для правящей элиты России. Приход к власти Горбачева, смерть Сталина и Ленина – все эти и последовавшие вслед за ними события пришлись именно на время, когда Сатурн находился в Скорпионе». У президента, которого изберут весной, есть только один выход, чтобы остаться у руля: ему нужно будет возглавить революцию «сверху» и провозгласить экономическую диктатуру, считает Глоба.
«Если президент не сменит сам всю правящую элиту, это сделают за него и уберут его самого», – заверил астролог, добавив, что Путин и Медведев весной следующего года поменяются местами. Однако подобная рокировка особой пользы не принесет, и осень расставит все точки над «i». «Премьерство Медведева точно долгим не будет, – заверил журналистов эксперт. – Сработает эффект балласта». Несмотря на то, что политическую верхушку России будет штормить, экономическими потрясениями год Черного Дракона не запомнится. Однако расслабляться все равно не стоит – глобальный кризис все-таки грядет, и наступит он в 2013-2014 годах. «То, что было в 2008 году, – это только легкий бриз перед надвигающимся цунами», – напугал Глоба, тут же утешив, что после 2015 г. дела, по крайней мере у России, пойдут в гору. Вокруг нашей страны будут формироваться конфедерация, к которой могут присоединиться не только страны бывшего СССР, но также юг Европы и даже Индия. Это будет очень могущественный союз.
«Через несколько десятков лет весь мир будет говорить на русском языке, как сейчас на английском, – поделился Глоба. – Не верите? Двадцать пять лет назад меня считали сумасшедшим, когда я говорил о крахе доллара и печальном конце Евросоюза. Согласитесь, сегодня подобные прогнозы не кажутся из ряда вон выходящими». Поделившись видением отдаленного будущего России, специалист вернулся к наступающему году Черного Дракона, пишет РИА "Новый Регион".
«В дни повышенной активности солнца не исключена гибель людей. В наступающем году такой период придется с 20 февраля по первые числа марта, перед президентскими выборами. Точнее могу выделить 20-23 февраля. Я не исключаю, что именно в эти дни могут случиться теракты в метро, взрывы на шахтах или на заводах. К сожалению, мой предыдущий прогноз о катастрофе воплотился в жизнь, когда минувшим летом затонула «Булгария», – сказал астролог.
Корреспондент «Yтра» напоследок спросила у Павла Павловича, какими чертами характера будут обладать дети, рожденные в год Черного Дракона. «Бэби-бум, которым охарактеризовался уходящий год Кролика, пойдет на спад, – ответил астролог. – В 2012 году дети родятся только у избранных и самых-самых достойных. Ребенок, который появится на свет под знаком Черного Дракона, будет творческим и активным. Он одиночка по жизни, ждущий своего звездного часа».