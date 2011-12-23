Глоба предсказывает переворот в России в 2012 году

«Если президент не сменит сам всю правящую элиту, это сделают за него и уберут его самого», – заверил астролог, добавив, что Путин и Медведев весной следующего года поменяются местами. Однако подобная рокировка особой пользы не принесет, и осень расставит все точки над «i». «Премьерство Медведева точно долгим не будет, – заверил журналистов эксперт. – Сработает эффект балласта». Несмотря на то, что политическую верхушку России будет штормить, экономическими потрясениями год Черного Дракона не запомнится. Однако расслабляться все равно не стоит – глобальный кризис все-таки грядет, и наступит он в 2013-2014 годах. «То, что было в 2008 году, – это только легкий бриз перед надвигающимся цунами», – напугал Глоба, тут же утешив, что после 2015 г. дела, по крайней мере у России, пойдут в гору. Вокруг нашей страны будут формироваться конфедерация, к которой могут присоединиться не только страны бывшего СССР, но также юг Европы и даже Индия. Это будет очень могущественный союз.