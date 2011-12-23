Приморье завершает год, не использовав 100 млн руб., выделенных на жилье для ветеранов

Оценивая, как решается жилищный вопрос в разных регионах Дальнего Востока, он отметил, что Камчатский край слабо осваивает имеющиеся федеральные деньги. Так, остаток составляет 20 миллионов рублей, при этом нуждается в жилье лишь два ветерана. По его словам, медленно осваиваются средства в Амурской области и в Приморском крае. Так, Приморье завершает год, не использовав 100 млн рублей. Хабаровскому краю замполпреда рекомендовал не ограничиваться единовременными выплатами, а вкладывать выделяемые средства федеральным центром средства в строительство нового жилья.