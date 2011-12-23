Приморье завершает год, не использовав 100 млн руб., выделенных на жилье для ветеранов

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева заместитель полпреда Владимир Пысин провел совещание по вопросам обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
Заместитель полпреда высказал обеспокоенность медленным освоением регионами средств, выделенных федеральным центром для обеспечения жильем ветеранов. «До конца 2011 года региональным властям необходимо приложить максимум усилий для освоения выделенных средств, чтобы в следующем году мы имели полное право просить дополнительные финансовые ресурсы», - сказал он.
Оценивая, как решается жилищный вопрос в разных регионах Дальнего Востока, он отметил, что Камчатский край слабо осваивает имеющиеся федеральные деньги. Так, остаток составляет 20 миллионов рублей, при этом нуждается в жилье лишь два ветерана. По его словам, медленно осваиваются средства в Амурской области и в Приморском крае. Так, Приморье завершает год, не использовав 100 млн рублей. Хабаровскому краю замполпреда рекомендовал не ограничиваться единовременными выплатами, а вкладывать выделяемые средства федеральным центром средства в строительство нового жилья.
Остаток средств федерального бюджета в начале ноября в целом по округу составлял 40 миллионов рублей. После этого Дальний Восток получил 470,7 млн рублей субвенций. С учетом остатков средств федерального бюджета общий объем финансирования в размере 511,7 млн рублей позволял обеспечить жильем 389 ветеранов. Однако фактически предоставлено 166 квартир, деньги использованы на 42,7%.
На Дальнем Востоке в списках ветеранов, вставших на учет после 1 марта 2005 года, состоит 6055 человек. Их них уже получили благоустроенное жилье 5313 человек. Нуждаются в улучшении жилищных условий 742 ветерана.
В.Пысин обратил внимание региональных властей на необходимость в кратчайшие сроки спрогнозировать ситуацию с постановкой на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов в 2012 году.
В режиме видеосвязи в совещании приняли участие вице-губернаторы субъектов федерации Дальнего Востока, отвечающие за вопросы социальной защиты граждан.
В.Пысин напомнил, что исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» находится на контроле полпреда Виктора Ишаева, сообщает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.