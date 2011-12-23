Сотовая связь за рубежом для дальневосточников подешевеет

«Радует то, что последнее время все больше внимания уделяется развитию сотовой связи в приморской глубинке. И федеральное правительство сейчас больше уделяет внимания предоставлению услуг связи, в тех населенных пунктах, где ее нет. Ведь у человека всегда должна быть возможность позвонить, неважно, где он находится, проживает ли он в деревне или едет по дороге», - говорит Алексей Щуров.