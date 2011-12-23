В 2012 году будет увеличен размер социальных выплат в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. С 1 января 2012 года в Приморье увеличится размер социальных выплат.
Как рассказали в департаменте социальной защиты населения Приморского края, размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и жертвам политических репрессий составит 580 рублей. Труженики тыла теперь будут получать по 720 рублей ежемесячно.
Увеличатся выплаты и для сельских бюджетников. После индексации те, кто проживает в домах с центральным отоплением, будут получать по 1435 рублей в месяц, остальные – по 500 рублей.
Надбавку в 6% получат и получатели детских пособий. Размер выплаты на одного ребенка в малоимущих семьях составит 254,4 рубля. По 763,2 рубля на каждого ребенка станут выплачивать одиноким мамам. На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей военнослужащих по призыву, а также курсантов военных училищ будут выплачивать по 381,6 рубля ежемесячно, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.