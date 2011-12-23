В 2012 году будет увеличен размер социальных выплат в Приморском крае

Надбавку в 6% получат и получатели детских пособий. Размер выплаты на одного ребенка в малоимущих семьях составит 254,4 рубля. По 763,2 рубля на каждого ребенка станут выплачивать одиноким мамам. На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей военнослужащих по призыву, а также курсантов военных училищ будут выплачивать по 381,6 рубля ежемесячно, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.