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В 2012 году будет увеличен размер социальных выплат в Приморском крае

23 декабря 2011, 17:43
С 1 января 2012 года в Приморье увеличится размер социальных выплат.

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. С 1 января 2012 года в Приморье увеличится размер социальных выплат.

Как рассказали в департаменте социальной защиты населения Приморского края, размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и жертвам политических репрессий составит 580 рублей. Труженики тыла теперь будут получать по 720 рублей ежемесячно.

Увеличатся выплаты и для сельских бюджетников. После индексации те, кто проживает в домах с центральным отоплением, будут получать по 1435 рублей в месяц, остальные – по 500 рублей.

Надбавку в 6% получат и получатели детских пособий. Размер выплаты на одного ребенка в малоимущих семьях составит 254,4 рубля. По 763,2 рубля на каждого ребенка станут выплачивать одиноким мамам. На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей военнослужащих по призыву, а также курсантов военных училищ будут выплачивать по 381,6 рубля ежемесячно, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

#Новости#Приморье#Политика
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