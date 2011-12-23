В Приморском крае разъяренные должники нападают на судебных приставов

Этой же палкой мужчина попытался ударить судебного пристава-исполнителя. Однако на защиту девушки встал судебный пристав по ОУПДС. Тогда внимание разъяренного гражданина Г. переключилось на представителя взыскателя. Он схватил ее за куртку, продолжая угрожать расправой. Затем, увидев, что судебный пристав по ОУПДС пытается вызывать по телефону сотрудников полиции, выхватил из его рук телефон и стремительно скрылся.