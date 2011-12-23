Везите на Дальний Восток нефтепродукты составами

В свою очередь, генеральный директор ООО «РН-Востокнефтепродукт» (дальневосточная сбытовая структура НК «Роснефть») Иван ПАТЮТЬКО рассказал на заседании общественного совета о том, что его компания с 2010 года на 26% увеличила поставки нефтепродуктов для продажи в розницу и мелким оптом. Но количество оптовых потребителей за то же время выросло на 71%. По оценке руководителя «РН-Востокнефтепродукт», сбытовые структуры «Роснефти» и «Альянса» до последнего времени обеспечивали около 80% потребностей Хабаровского края в автомобильном топливе, остальные 20% привозились из-за пределов территории так называемыми «независимыми» поставщиками, имеющими одну или несколько АЗС. Бензин и дизтопливо поставлялись ими из Ангарска, Омска, Ачинска. Но после возникновения всероссийского дефицита в мае 2011 года, сдобренного ростом цен как на нефтепродукты, так и на железнодорожные перевозки, везти топливо из-за пределов края стало невыгодно, и все «независимые» практически одномоментно обратились в «РН-Востокнефтепродукт» и «Хабаровскнефтепродукт», требуя выполнить их заявки. Но продукция Комсомольского НПЗ, которую продает предприятие Ивана Патютько, законтрактована на весь 2011 год, и удовлетворить внезапно возникший новый спрос в середине или конце этого срока нельзя за счет отказа тем, кто подписал договор еще в конце 2010 года.