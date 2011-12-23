Владимир Путин за четыре года заработал 18 млн рублей и автомобильный прицеп

В собственности нынешнего премьера имеется земельный участок площадью 1500 кв. м в Московской области, квартира площадью 77,7 кв. м в Санкт-Петербурге, гараж в Санкт-Петербурге, а также квартира площадью 153,7 кв. метров в Москве и еще один гараж в Петербурге, предоставленные в бессрочное пользование по распоряжению правительства Москвы. Жена Путина не имеет в собственности никакой недвижимости.