ВНИМАНИЕ: ВЫБОРЫ

ОАО "Издательская компания "Золотой Рог" предлагает услуги по публикации агитационных материалов для участников выборов в Президенты РФ 4 марта 2012 года по следующим расценкам:
1. Размещение агитационных материалов:
Газета «Золотой Рог», 12 тыс. экз.– 65 руб. за 1 кв. см.
Газета «Золотой Рог Хабаровск», 12 тыс. экз. – 65 руб. за 1 кв. см
Журнал «Дальневосточный капитал», 5,5 тыс. экз. – 75 руб. за 1 кв.см.
Интернет-издание ZRPRESS.RU, 3,5 тыс. посещений в сутки,
- информационное сообщение (до 3000 знаков) – 10000 руб.
- баннер – 8000 руб. в неделю.
2. Наценки за позиционирование на страницах изданий:
1-я полоса 200%
2-5-я полоса 25%
последняя полоса 25%.
3. За дублирование в ZRPRESS.RU:
тексты - 5000 руб., модуль – 5000 руб.
4. Вложение и распространение листовок в газетном издании из расчета:
8000 руб. за 1000 экз.
Обращаться: 690950, г.Владивосток, пр-т Красного знамени, 10, каб. 511, тел./факс (423) 245-92-22, 245-87-22, e-mail: [email protected]