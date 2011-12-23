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ВНИМАНИЕ: ВЫБОРЫ

23 декабря 2011, 13:24
ОАО "Издательская компания "Золотой Рог" предлагает услуги по публикации агитационных материалов для участников выборов в Президенты РФ 4 марта 2012 года
Сюжет
Выборы

ОАО "Издательская компания "Золотой Рог" предлагает услуги по публикации агитационных материалов для участников выборов в Президенты РФ 4 марта 2012 года по следующим расценкам:

1. Размещение агитационных материалов:

Газета «Золотой Рог», 12 тыс. экз.– 65 руб. за 1 кв. см.

Газета «Золотой Рог Хабаровск», 12 тыс. экз. – 65 руб. за 1 кв. см

Журнал «Дальневосточный капитал», 5,5 тыс. экз. – 75 руб. за 1 кв.см.

Интернет-издание ZRPRESS.RU, 3,5 тыс. посещений в сутки,

- информационное сообщение (до 3000 знаков) – 10000 руб.

- баннер – 8000 руб. в неделю.

2. Наценки за позиционирование на страницах изданий:

1-я полоса 200%

2-5-я полоса 25%

последняя полоса 25%.

3. За дублирование в ZRPRESS.RU:

тексты - 5000 руб., модуль – 5000 руб.

4. Вложение и распространение листовок в газетном издании из расчета:

8000 руб. за 1000 экз.

Обращаться: 690950, г.Владивосток, пр-т Красного знамени, 10, каб. 511, тел./факс (423) 245-92-22, 245-87-22, e-mail: [email protected]

#Новости#Выборы#Дальний Восток#Политика
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