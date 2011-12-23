Во Владивостоке начинают работу новые автобусные маршруты

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. Во Владивосток 27 декабря начинает работу новый кольцевой автобусный маршрут № 98-д "Луговая - Снеговая падь - Центр - Луговая". На нем, пока по временной схеме, будут ходить восемь новейших, недавно доставленных в столицу Приморья немецких автобусов MAN, которые стали основой возрожденного главой города Владивостока Игорем Пушкарёвым муниципального автобусного парка.
Маршрут пройдет по следующим остановочным пунктам: "Луговая - Поликлиника - Баляева - ДСК - ЦРМЗ - ЖБИ-1 - Выселковая - Снеговая падь (ул. Анны Щетининой, 9) - Детская поликлиника (ул. Анны Щетининой, 15) - Капитанская (ул. Анны Щетининой, 22) - Адмиральская (ул. Анны Щетининой, 30) - Гвардейская (ул. Адмирала Горшкова, 30) - Флотский городок (ул. Адмирала Горшкова, 24) - Госпиталь - кольцо Багратиона - Больница рыбаков - Кутузова - Русская - Универсам - Постышева - 100 лет Владивостоку - Молодежная - Некрасовская - Первая Речка - Дальпресс - Покровский парк - Краевая больница - Фокина, 15 - Центр - Лазо - ДВПИ - Цирк - Дальзавод - Авангард - Гайдамак - Луговая".
Расписание движения маршрута № 98-д: с 6-00 (с остановки "Луговая") до 23-00 (на остановке "Флотский городок") с интервалом 8-10 минут.
При этом уже в понедельник, 26 декабря, MANы ярко-желтого цвета пройдут по данному маршруту в тестовом режиме, чтобы со следующего дня начать регулярные перевозки пассажиров.
В ближайшее время (ориентировочно в январе будущего года) планируется открыть здесь также встречный кольцевой маршрут, по которому еще восемь новых MANов будут двигаться от Луговой в сторону нового микрорайона "Снеговая падь" в обратном направлении - через центр, проспект 100-летия и Вторую Речку.
А со среды, 28 декабря, другие четыре муниципальных MANа откроют еще один новый, очень востребованный горожанами маршрут - № 97 "Нейбута - Третья Рабочая - Универсам (Вторая Речка)", сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Еще 12 муниципальных автобусов марки MAN из 32-х, пришедших во Владивосток в начале декабря, а также остальные 18 из 50 закупленных автобусов, доставка которых из Европы в столицу Приморья ожидается во второй половине января 2012 года, будут работать по маршрутам в центральной части города, по гостевой трассе, а также на тех маршрутах, которые являются социально значимыми для жителей Владивостока.
"Мы поставим их туда, где горожане больше всего жалуются на частников, - подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв. - А новые маршруты станут образцово-показательными для всех остальных коммерческих перевозчиков".