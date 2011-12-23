Во Владивостоке начинают работу новые автобусные маршруты

Еще 12 муниципальных автобусов марки MAN из 32-х, пришедших во Владивосток в начале декабря, а также остальные 18 из 50 закупленных автобусов, доставка которых из Европы в столицу Приморья ожидается во второй половине января 2012 года, будут работать по маршрутам в центральной части города, по гостевой трассе, а также на тех маршрутах, которые являются социально значимыми для жителей Владивостока.