Во Владивостоке временно меняется схема дорожного движения

На этот период автомобили и пассажирские автобусы, идущие в сторону Эгершельда с улицы Алеутской, будут поворачивать с улицы Первой Морской налево, на улицу Посьетская, с последующим выездом на улицу Бестужева в районе бывшего Дома мод. Проезд с улицы Набережная в сторону Эгершельда будет осуществляться по Красноармейскому переулку и далее, вдоль гостиницы "Амурский залив" к улице Адмирала Захарова, с поворотом направо на улицы Бестужева или Посьетскую.