Добычей угля на участке «Некковый» в Приморье займется «Самородок»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS.Управление по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) признало ООО «Cамородок» победителем аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участке «Некковый» Липовецкого месторождения в Приморском крае с ресурсным потенциалом около 3 млн тонн.