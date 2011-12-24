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Добычей угля на участке «Некковый» в Приморье займется «Самородок»

24 декабря 2011, 21:48
ООО «Cамородок» - победитель аукциона на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи угля на участке Липовецкого месторождения в Приморье.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS.Управление по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) признало ООО «Cамородок» победителем аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участке «Некковый» Липовецкого месторождения в Приморском крае с ресурсным потенциалом около 3 млн тонн.

«Самородок» предложил разовый платеж за пользование недрами участка в размере 7,172 млн рублей при стартовом размере платежа 6,520 млн рублей. Кроме победителя в торгах участвовало ООО «Азия-Восток».

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Энергетика#Приморье#Бизнес
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