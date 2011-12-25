2012-й – кармический год, встречать его советуют по-особому

2012 год — год черного водяного Дракона — лучше встречать активно, позитивно, и в семейном кругу; должно быть побольше движения, азарта и игры.
В отличие от всех других животных восточного календарного цикла, Драконы — животные мифические; правда, так называют и некоторых земноводных и ящериц. Между тем, астрологи считают зодиакального Дракона олицетворением кармы, круга воплощений, воздаяния. А потому жизнь людей, родившихся под этим знаком, и само их появление в этой жизни всегда связано с кармическими событиями.
Человек, родившийся в год водяного Дракона, доступен, дружелюбен, с ним легко иметь дело. Он остроумен и редко упустит удачу из рук. Он не настолько терпелив, как другие типы Дракона, и более склонен ждать результатов, чем требовать их немедленно. Ему понятны человеческие слабости, свойственна готовность поделиться с друзьями и близкими своими мыслями. Основным недостатком является тенденция перескакивать с одного на другое, неумение сконцентрироваться на какой-то одной цели. У него плохо развито чувство юмора, но он прекрасный оратор.
2012 — особый кармический год. Его советуют встречать по-особому. За несколько минут перед боем часов оставьте суету, мысленно поблагодарите уходящий год Кролика (Кота, Зайца), вспомните как можно больше хорошего, что связано с уходящим 2011 годом. Когда часы известят о начале Нового года, с первых же секунд думайте о хорошем, мысленно взывайте к добру и справедливости. Вообще астрологи призывают дарить свою любовь людям — этом году она будет обязательно возвращаться, как отпущенный по водам хлеб, обогащенная новой силой и мощью других людей. Всеобщей любовью станет наполняться все пространство. В итоге души людей станут чище, богаче, а миг — крепче и сильнее.
На празднике может быть много яркой современной музыки. Танцевальные движения, соответствующие знаку Дракона, многообразны — от резких и ломаных до замедленно-гипнотических. Говорят, что даже если встретить этот день гимнастикой, тем самым можно включиться в ритмы предстоящего года, главное — не быть пассивным. Среда Дракона — открытые пространства - вот почему не рекомендуется встречать Новый год в лесной чаще или на ограниченном пространстве садового участка.
При составлении программы вечера стоит помнить, что Дракону не нравятся посредственность и заезженные сценарии. Артистам и шоуменам нужны совершенно новые программы и репертуар, а оригинальность замысла и эмоциональная живость удачно скроют недостатки замысла.
Как украсить дом?
Поскольку стихия 2012 года — вода, расставьте по квартире ракушки и морские звезды, изображения рыб и осьминогов. Не забудьте купить фигурки дракона и подарить их близким. Дракон может быть сделан из керамики, хрусталя или дерева. Драконы, выполненные из золота, эмали или других металлов, не приветствуются, поскольку по фэн-шуй элемент «металл» уничтожает элемент «дерево». Оставьте фигурку и себе, поставьте ее на полку или прикрепите к холодильнику, чтобы угодить приходящему году (но не оставляйте ее в спальне), пишет www.tamby.info.