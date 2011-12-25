2012-й – кармический год, встречать его советуют по-особому

2012 — особый кармический год. Его советуют встречать по-особому. За несколько минут перед боем часов оставьте суету, мысленно поблагодарите уходящий год Кролика (Кота, Зайца), вспомните как можно больше хорошего, что связано с уходящим 2011 годом. Когда часы известят о начале Нового года, с первых же секунд думайте о хорошем, мысленно взывайте к добру и справедливости. Вообще астрологи призывают дарить свою любовь людям — этом году она будет обязательно возвращаться, как отпущенный по водам хлеб, обогащенная новой силой и мощью других людей. Всеобщей любовью станет наполняться все пространство. В итоге души людей станут чище, богаче, а миг — крепче и сильнее.